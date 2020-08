Λασιθίου

Παραπληγικός βρήκε φρικτό θάνατο από φωτιά στο σπίτι του

Βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα σήμερα στη Σητεία και συγκεκριμένα στον οικισμό του Πετρά, όπου βρέθηκε νεκρός άνδρας ένας άνδρας στο σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το anatolh.com, ο άτυχος άνδρας, που ήταν παραπληγικός, έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις κατόπιν βραχυκυκλώματος και φωτιάς στο σημείο όπου βρισκόταν ο υπολογιστής του, κοντά στο κρεβάτι του.

Τον 64χρονο άνδρα φέρεται να εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο, όταν τον επισκέφτηκε στο σπίτι του. Όταν άνοιξε την πόρτα, στον χώρο υπήρχε καπνός - τα παράθυρα ήταν όλα κλειστά - και δυστυχώς στο κρεβάτι του ήταν νεκρός, με εγκαύματα, ο άτυχος άνδρας.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Την έρευνα έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.