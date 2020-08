Κυκλάδες

Φωτιά στην Κέα

Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κέα.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση και δεν απειλεί σπίτια. Επί τόπου επιχειρεί η Πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην Κέα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πήσσες του νησιού, σε χορτολιβαδική έκταση.

Επί τόπου επιχειρούν 19 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχει υδροφόρα του δήμου.