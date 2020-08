Ξάνθη

Κορονοϊός: απίστευτος συνωστισμός σε γλέντια, σε περιοχή που βγήκε από καραντίνα! (εικόνες)

Σοκάρει το γεγονός ότι οι εικόνες καταγράφονται σε μια περιοχή που θρήνησε πολλούς νεκρούς από την πανδημία και είχε μπει επί μακρόν σε καραντίνα.

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες συνωστισμού που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Ξάνθης, με τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό να πηγαίνουν… περίπατο.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το βίντεο που δημοσιεύει το xanthinea.gr με τα ξέφρενα γλέντια και τους χορούς στο δήμο Μύκης, στο οποίο όπως διαπιστώνεται δε τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις .

Μάλιστα, πρόκειται για μια περιοχή η οποία κατέγραψε ρεκόρ κρουσμάτων πριν από μερικές εβδομάδες και είχε μπει σε καραντίνα!