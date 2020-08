Χανιά

Είχε γλάστρες με κάνναβη στο σπίτι του

Συνελήφθη άνδρας για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

(φωτογραφία αρχείου)

Στη σύλληψη αλλοδαπού που κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου αλλοδαπού και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην περιοχή της Κισσάμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, προκάλεσε σωματικές βλάβες σε βάρος του άλλου αλλοδαπού, με τον οποίο είχε προσωπικές διαφορές.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκαν το αιχμηρό αντικείμενο και δύο δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούντο επιμελώς μέσα σε γλάστρες, ύψους έως 1,20 μέτρων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.