Κορονοϊός - Καβάλα: Αναβολή εκδηλώσεων και χρήση μάσκας στις λαϊκές

Και νέο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην πόλη για δειγματοληπτικά τεστ στον γενικό πληθυσμό.

Αυστηρότερα μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης του κορονοϊού στην κοινότητα ανακοίνωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης και ο δήμαρχος της πόλης, Θόδωρος Μουριάδης, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πόλη της Θράκης, με επίκεντρο επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος. Όπως ανακοινώθηκε, αναβάλλονται όλες οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχε προγραμματιστεί να γίνουν εντός της εβδομάδας, ενώ θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στις λαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Αντωνιάδη, το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τους τέσσερις δημάρχους της Π.Ε. Καβάλας και τους εμπλεκόμενους υγειονομικούς και διοικητικούς φορείς, στην οποία αποφασίστηκε η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων.

Μπορεί «ο αριθμός των κρουσμάτων να είναι μεγάλος αλλά δεν είναι και ανησυχητικός και πρέπει όλοι να τηρούν τα υγειονομικά μέτρα προστασίας και οι επιχειρήσεις να ακολουθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα», δήλωσε ο κ. Αντωνιάδης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καβάλας υπογράμμισε ότι τις επόμενες ώρες θα βγουν ανακοινώσεις από τις διοργανώτριες αρχές για την αναβολή των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Φιλίππων και του Cosmopolis, ενώ τόνισε ότι θα προσπαθήσει να αναβληθούν και οι συναυλίες που διοργανώνονται από ιδιώτες σε ανοιχτά θέατρα.

Όσον αφορά τη χρήση μάσκας στις λαϊκές αγορές, τόνισε ότι καθίσταται αναγκαία, καθώς μπορεί οι πωλητές και οι παραγωγοί να τηρούν τις αποστάσεις αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον κόσμο που πλησιάζει τους πάγκους για να ψωνίσει.

Επίσης από αύριο (Τρίτη) θα βρίσκεται στην Καβάλα ένα ακόμα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο θα διενεργεί δειγματοληπτικά τεστ στον γενικό πληθυσμό.