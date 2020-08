Κυκλάδες

Φωτιά στην Κύθνο

"Μάχη" με τις φλόγες από γης και αέρος.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στο νησί της Κύθνου.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούντα οικισμοί και σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 4 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο συνδράμει από αέρος με ρίψεις νερού.