Μεσσηνία

Φωτιά στην Μάνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά μαίνεται για δεύτερη ημέρα. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει δασική έκταση στην περιοχή Πέντε Αλώνια, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, στη Μεσσηνία.

Στην περιοχή επιχειρούν 17 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα με τρία οχήματα, ενώ το έργο των επίγειων δυνάμεων συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.