Θεσσαλονίκη

ΕΛΑΣ: “Βροχή” οι κλήσεις για αλκοόλ, ζώνη και κράνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 5400 τροχονομικοί έλεγχοι μέσα σε 48 ώρες για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Περισσότερους από 5400 ελέγχους πραγματοποίησαν μέσα σε διάστημα 48 ωρών αστυνομικοί σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή, 31 Ιουλίου έως και την Κυριακή, 2 Αυγούστου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, ελέχθησαν συνολικά 5407 οχήματα και βεβαιώθηκαν 882 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι 669 παραβάσεις αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, οι 66 τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, οι 64 την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και οι 31 τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Ακολούθησαν η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και λοιπές παραβάσεις.