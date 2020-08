Ηράκλειο

Σοβαρό ατύχημα σε πισίνα με παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί είναι διασωληνωμένο, με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα αγοράκι ηλικίας 5 χρονών που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ηράκλειο από την Ρόδο.

Το μικρό αγοράκι έκανε διακοπές στην Ρόδο όταν βρέθηκε στην πισίνα κινδυνεύοντας να πνιγεί.

Το 5χρονο παιδί έχασε τις αισθήσεις του και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Ηράκλειο και το ΠΑΓΝΗ.

Το παιδί είναι διασωληνωμένο και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη.

Πηγή: flashnews