Δράμα

Ηλικιωμένος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε χαράδρα

Νεκρός βρέθηκε ο άνδρας του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί εδώ και μία εβδομάδα.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 86χρονου από τον νομό Δράμας. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε το πρωί νεκρός σε χαράδρα βάθους 30 μέτρων, στην περιοχή του Λιβαδερού στη Δράμα.

Ο άτυχος άνδρας έπεσε στη χαράδρα με το αυτοκίνητό του, όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα “Πρωινός Τύπος”.

Για την ανάσυρση της σορού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον 86χρονο είχε δηλωθεί εξαφάνιση στις 29 Ιουλίου.