Θεσσαλονίκη

Στάση εργασίας προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ

“Μοχλός πίεσης” προς την Κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, εν όψει των προσεχών διαβουλεύσεων.

Τετράωρη στάση εργασίας (από τις 5 έως τις 9 το πρωί) αποφάσισε, για την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου, το διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου των εργαζομένων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, αποστέλλοντας σχετικό εξώδικο στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και στη διοίκηση του ΟΑΣΘ.

Το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, όρισε την πρώτη στάση εργασίας για την επόμενη εβδομάδα ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για νέα διαβούλευση, ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Τσερμενίδης, προσθέτοντας ότι «αύριο, μεθαύριο θα γίνει σχετική ψηφοφορία μεταξύ των εργαζομένων για να αποφασιστεί η διενέργεια επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση της διοίκησης του ΟΑΣΘ και του αρμόδιου υπουργείου στα αιτήματα των εργαζομένων».

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Τσερμενίδη, ήδη υπήρξε επικοινωνία με τον ΓΓ Μεταφορών Νίκο Σταθόπουλο και δόθηκε η υπόσχεση ότι μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ απόφαση για την καταβολή των επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους του ΟΑΣΘ που προβλέπεται στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία έληξε τον Ιούνιο, αλλά δεν καταβάλλονται από τη διοίκηση του ΟΑΣΘ.

Στο μεταξύ, εντός της εβδομάδας αναμένεται και συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΘ, Γιώργο Σκόδρα, στην οποία αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το θέμα της προμήθειας ανταλλακτικών, ώστε να επισκευαστούν λεωφορεία που παραμένουν παροπλισμένα στα αμαξοστάσια του Οργανισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνδικάτου των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ. «Σήμερα κυκλοφόρησαν περί τα 170 λεωφορεία. Εάν έρθουν ανταλλακτικά μπορούμε να βγάλουμε άλλα περίπου εκατό, ώστε να πάρει μια ανάσα η πόλη», υπογράμμισε ο κ. Τσερμενίδης.