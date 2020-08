Εύβοια

Θρήνος για νεαρό που καρφώθηκε σε κολώνα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια και συγκεκριμένα στον δρόμο προς το χωριό Γυμνό, λίγο έξω από την Αμάρυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο πριν τις 5:00 το πρωί όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος Βασίλης κατέληξε με σφοδρότητα σε παρακείμενη κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται, ενώ στο πένθος έχουν βυθιστεί Αμάρυνθος και Γυμνό.

Ο 29χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και εργαζόταν ως σερβιτόρος σε παραλιακά μαγαζιά της περιοχής.

Πηγή: eviazoom.gr