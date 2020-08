Σέρρες

Κατάρρευση γέφυρας στις Σέρρες (εικόνες)

Η γέφυρα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Τι δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Ζίχνης.

Τμήμα της γέφυρας του ποταμού Αγγίτη, στην περιοχή του Μαυρόλοφου του δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών, κατέρρευσε, χθες το βράδυ, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η γέφυρα, που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούσε τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, καθώς δεν ένωνε αστικές περιοχές, κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 χωρίς όμως να γίνουν κάποιες εκτεταμένες εργασίες συντήρησής της.

«Σταθήκαμε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας γιατί το συμβάν έγινε το βράδυ και δεν υπήρχε κυκλοφορία. Η γέφυρα εξυπηρετούσε κυρίως τον αγροτικό κόσμο του κάμπου, οι οποίοι τώρα θα πρέπει να κάνουν μια μικρή παράκαμψη και να χρησιμοποιούν τη νέα γέφυρα που κατασκευάστηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Νέας Ζίχνης Παντελής Μπόζης.

Αναφέρθηκε, δε, στις δυσκολίες συντήρησης που παρουσιάζουν πολλά μεταπολεμικά έργα και ειδικότερα οι γέφυρες, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι το δήμος θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες τόσο με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και με το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες για την αποκατάσταση του έργου.

