Κοζάνη

“Θάλεια”: Πλημμύρες στην Κοζάνη (βίντεο)

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν υπόγεια. Βαρυχειμωνιά θυμίζει το σκηνικό του καιρού.

Δεν άργησαν να έρθουν τα πρώτα προβλήματα από την έλευση της κακοκαιρίας “Θάλεια” στη βόρεια Ελλάδα.

Στον Βελβεντό Κοζάνης, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την ισχυρή νεροποντή, ενώ πλημμύρισαν υπόγεια, όπως μεταδίδει το kozanimedia.gr

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες από την περιοχή: