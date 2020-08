Φθιώτιδα

Φωτιά στην Αταλάντη

Οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα έντονοι και οι πυροσβέστες προσπαθούν να συγκρατήσουν τις φλόγες για να μην επεκταθούν σε δασική κυρίως έκταση...

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο στη δυτική πλευρά της πόλης της Αταλάντης σε μια έκταση που απέχει 200 περίπου μέτρα από τα σπίτια του οικισμού.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο πάρα πολύ γρήγορα και να αντιμετωπίσουν τις φλόγες οι οποίες βρίσκονται σε μία ρεματιά ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ήδη τα δύο αεροσκάφη PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας έχουν εκτελέσει την πρώτη ρίψη νερού ενώ συγκεντρώνονται πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρη την περιοχή.

