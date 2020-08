Λέσβος

Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι

Τα ίχνη του άτυχου ηλικιωμένου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα.

Φωτογραφία αρχείου

Νεκρός σε πηγάδι εντοπίστηκε ένας 70χρονος, ο οποίος αγνοείτο από χθες το απόγευμα στην περιοχή Καρπάσι της Λήμνου.

Μετά από κινητοποίηση των Αρχών και πολύωρες αναζητήσεις βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες -χωρίς να έχει τις αισθήσεις του- στο εσωτερικό ενός πηγαδιού, από όπου και ανασύρθηκε μετά από συντονισμένες προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου και θα γίνει η νεκροψία – νεκροτομή.

Η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί ερευνά για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: limnosreport.gr