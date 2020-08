Ρεθύμνου

Παπάς έκανε όπισθεν και έπεσε σε γκρεμό – Νεκρή η μητέρα του

Τραγικό τέλος για μητέρα ιερέα.Έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, στο Ρέθυμνο, όπου ένα αγροτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο ιερέας-οδηγός του οχήματος είχε πάει, το πρωί, μαζί με την μητέρα του στο χωριό Καλογέρου στο δήμο Αμαρίου Ρεθύμνου, προκειμένου να λειτουργήσει στην εκκλησία. Την ώρα που βρίσκονταν στο αγροτικό, ο ιερέας επιχείρησε να κάνει όπισθεν. Ωστόσο δεν πρόσεξε και έπεσαν σε ένα χαντάκι μεγάλου βάθους.

Η 80χρονη μητέρα και συνοδηγός άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ ο ιερέας τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τόσο το άψυχο σώμα της μητέρας όσο και τον ιερέα, μεταφέροντάς τους στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός έφερε ελαφρά τραύματα, με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να παίρνει εξιτήριο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για το συμβάν.