Κυκλάδες

Κύθνος: Κάτοικος του νησιού συνελήφθη για εμπρησμό

Θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Συνελήφθη την Τετάρτη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους Μεικτού Κλιμακίου (ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΛΣ) Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές ο κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια επιχείρησε να κάψει ξηρά χόρτα στο οικόπεδό του, στην περιοχή του Αγίου Ευστρατίου, δίχως όμως να τηρεί τα υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας.

Για το ανωτέρω περιστατικό επιβλήθηκε Διοικητικό Πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.