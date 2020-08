Σάμος

Θρίλερ με σορό στη θάλασσα

Εντοπίστηκε πτώμα αγνώστων στοιχείων στη θάλασσα.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής περισυνέλεξε στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου μία σορό ενός άνδρα, αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων.

Η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Γάτου ανοιχτά του Πυθαγορείου Σάμου. Άμεσα στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο την περισυνέλεξε και τη μετέφερε στην παραλία ”Σιδερά”. Στη συνέχεια η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Πυθαγορείου του Λιμεναρχείου Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής.

Πηγή: samos24.gr