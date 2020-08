Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: η κακοκαιρία χτύπησε με μανία τον Λαγκαδά (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και οχήματα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά στον νομό Θεσσαλονίκης.

Από την έντονη βροχόπτωση δεκάδες άτομα εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και οχήματα. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Μέχρι αυτήν την ώρα, 19 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από το Περιβολάκι, το Καβαλάρι, τα Λαγυνά και τις επαρχιακές οδούς από Λαδκαδά για Χρυσαυγή και Πέντε Βρύσες. Σε τουλάχιστον 80 περιπτώσεις η Πυροσβεστική έχει επέμβει για άντληση υδάτων.

Ο Δήμος Λαγκαδά, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως βρίσκεται «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας» και καλεί τους δημότες, εάν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν οι οδηγοί στους δρόμους, ειδικότερα κατά τη διέλευση των ιρλανδικών διαβάσεων, τις οποίες συνιστάται να αποφεύγουν.

Φωτογραφίες από lagkadas.net και thestival.gr