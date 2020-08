Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με τους δύο νεκρούς στην Ευκαρπία: τι έδειξε η νεκροψία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργήθηκε στις σορούς των δύο άτυχων ανδρών που βρέθηκαν σε δασική περιοχή...

Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας που διενεργήθηκε στις σορούς των δύο ανδρών, που βρέθηκαν νεκροί το βράδυ της Δευτέρας σε δασική περιοχή της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.

«Τον έσφαξαν και του έβαλαν φωτιά για να αλλοιώσουν τα τραύματα» αποφάνθηκε ο ιατροδικαστής για τον έναν εκ των δύο ανδρών. Συγκεκριμένα, οι σοροί φέρεται να ανήκουν σε Ιρακινούς, κουρδικής καταγωγής, οι οποίοι δεν έχασαν τη ζωή τους στον τόπο όπου βρέθηκαν, αλλά οι δράστες τους μετέφεραν εκεί για να τους “ξεφορτωθούν”.

Ο πρώτος άνδρας είναι κάτω των 30 ετών και αγνώστων στοιχείων ταυτότητας. Από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο λαιμό από τέμνον όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, καθώς και θερμικά εγκαύματα στη περιοχή του προσώπου και του τραχήλου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική διάγνωση αυτά τα στοιχεία συνάδουν με περίπτωση ανθρωποκτονίας.

Ωστόσο, το μυστήριο για τον άλλον άνδρα δεν έχει λυθεί ακόμα, καθώς από την εξέταση της σορού δεν διακριβώθηκε από ποια αιτία έχασε τη ζωή του ενώ αποκλείστηκε ο θάνατος δια τέμνοντος ή θλώντος οργάνου και δια πυροβολισμού. Όπως ανέφερε στις Αρχές ο αδελφός του -ο οποίος φέρεται ότι τον αναγνώρισε- ο 31χρονος, που βρέθηκε νεκρός, αντιμετώπιζε παθολογικά προβλήματα.

Τα πτώματα ήταν σε προχωρημένη σήψη και εκτιμάται ότι οι δύο άνδρες πέθαναν τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν εντοπιστούν. Οι θάνατοι διερευνώνται και τοξικολογικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η σχετική έκθεση που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία

Μέχρι σήμερα η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια ήταν η σχέση των δύο ανδρών. Την ίδια στιγμή, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση, ενώ στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ενδέχεται να συμβάλουν κινητά τηλέφωνα και άλλα ευρήματα που μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, μετά την εξερεύνηση του χώρου.

Πηγή: grtimes.gr