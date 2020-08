Ηράκλειο

Συνελήφθησαν κλέφτες που είχαν “ρημάξει” λουόμενους

Η Αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα. Ορισμένα από τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Στην εξιχνίαση έξι υποθέσεων κλοπών που διαπράχθηκαν σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, προχώρησαν άνδρες του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Για τις κλοπές, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σχηματίσθηκε δικογραφία.

Οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου, φέρονται ότι διέπραξαν έξι κλοπές από λουόμενους και θαμώνες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.