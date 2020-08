Μεσσηνία

Έκρυβε τα ναρκωτικά στη ντουλάπα (εικόνα)

Συνελήφθη ο 50χρονος, έπειτα από την έρευνα που διενήργησε η Αστυνομία στο σπίτι του.

Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ένας 50χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο σπίτι του 50χρονου, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε ντουλάπα, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 198 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, εντός χαρτοκιβωτίου, το οποίο ήταν πάνω σε τραπέζι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κάνναβης, ενώ κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.