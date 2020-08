Λακωνία

Φωτιά στη Μάνη

Με επίγεια και εναέρια μέσα, κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή η Πυροσβεστική.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Δροσοπηγή της Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 41 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.