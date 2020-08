Έβρος

Δυο συλλήψεις για το πολύνεκρο δυστύχημα με μετανάστες στην Αλεξανδρούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταυτοποιήθηκαν οι δυο διακινητές. Ο οδηγός του οχήματος είναι ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο διακινητές, οδηγός και συνοδηγός στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών.

Στις 5 Αυγούστου, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εγνατία Οδό, στο ύψος Αλεξανδρούπολης, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένια βάση και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό επτά ατόμων και των τραυματισμό άλλων πέντε.

Οι δύο δράστες ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας που διενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ο ένας εκ των οποίων, και οδηγός του οχήματος, είναι ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Ο συνοδηγός - διακινητής, ο οποίος μετά το τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος για να αποφύγει τη σύλληψη, εντοπίσθηκε την ίδια μέρα το πρωί, κατά τη διάρκεια εκτεταμένων αστυνομικών αναζητήσεων, σε χώρο στάθμευσης της Εγνατίας Οδού στον Έβρο και ακολούθως, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης διερεύνησης, προέκυψε η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση και συνελήφθη.

Σχηματίστηκε δικογραφία η οποία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης.