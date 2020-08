Χαλκιδική

Ηλικιωμένος έπεσε από τη γέφυρα της Ποτίδαιας (εικόνα)

Στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε, το μεσημέρι της Παρασκευής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από τη γέφυρα της Ποτίδαιας στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για προληπτικούς λόγους.

Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Νέων Μουδανιών.

Πηγή: halkidiki24.gr