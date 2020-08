Θεσσαλονίκη

Αθώος ο 23χρονος που συνελήφθη για παραβίαση καραντίνας

Ο νεαρός συνελήφθη γιατί παραβίασε την 14ημερη καραντίνα, γιατί είχε έρθει σε επαφή επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού.

Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη, χθες, στην Κατερίνη, καθώς φερόταν ότι έσπασε την καραντίνα που του επιβλήθηκε επειδή είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και οδηγούσε ταξί που άνηκε στον πατέρα του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών σε συνδυασμό με την από 25/2/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονοϊού), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4682/2020.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του 23χρονου, ουδέποτε του επιβλήθηκε καραντίνα παρά μόνο του απευθύνθηκε η σύσταση για αυτο-παρακολούθηση αμέσως μετά τη λήψη του δείγματος από την Κινητή Μονάδα Δειγματοληψίας Πιερίας για SARS-CoV-2.

Επιπλέον, η δικηγόρος επισημαίνει ότι δύο ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος από την παραπάνω Κινητή Μονάδα, δηλαδή στις 29 Ιουλίου, το αποτέλεσμα έδειξε πως ο 23χρονος ήταν αρνητικός στον κορονοϊό και επομένως μπορούσε να εργαστεί κανονικά.