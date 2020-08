Ηράκλειο

Κλείδωσε τα παιδιά της στο σπίτι και αυτά ειδοποίησαν το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Με ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές στην Κρήτη, όταν τα δύο θαρραλέα παιδιά αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν μόνα τους την κατάσταση.

Στην σύλληψη μίας 37χρονης μητέρας προχώρησαν οι Αρχές σε χωριό του Ηρακλείου, όταν τα παιδιά της κάλεσαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και ανέφεραν πως τα κλείδωσε στο σπίτι.

Ειδικότερα, τα δύο της κοριτσάκια, ηλικίας 8 και 6 ετών, επικοινώνησαν με τον Οργανισμό όταν εκείνη έφυγε, βάζοντας λουκέτο, μάλιστα, στην κεντρική πόρτα της οικίας.

Το μεγαλύτερο κορίτσι ανέφερε πως η γιαγιά τους, και μητέρα του πατέρα τους, το είχε συμβουλεύσει να τηλεφωνήσει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αν ποτέ η μητέρα τους τα άφηνε μόνα. Έτσι και έπραξε, ακολουθώντας την εν λόγω συμβουλή.

Η αστυνομία μετέβη, αμέσως, στην οικία της οικογένειας, ενώ στη συνέχεια εντόπισαν και συνέλαβαν την 37χρονη μητέρα, η οποία τώρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης κατά συρροή.

Πηγή: cretalive.gr