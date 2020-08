Θεσσαλονίκη

Κινηματογραφική καταδίωξη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Στη σύλληψη ενός 28χρονου που διαπιστώθηκε ότι ενέχεται σε παράνομη μεταφορά εννέα αλλοδαπών, οδήγησαν χθες το βράδυ οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για 28χρονο αλλοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας εκ κερδοσκοπίας και από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής, απείθεια, αντίσταση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί της προαναφερόμενης υπηρεσίας εντόπισαν ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, με οδηγό τον 28χρονο, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους ανέπτυξε ταχύτητα. Στην περιοχή του Καλοχωρίου, ο 28χρονος ακινητοποίησε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο στη διάρκεια της πεζής καταδίωξης που ακολούθησε, αυτός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν έξι αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, με τους τρεις μάλιστα να εντοπίζονται στο χώρο των αποσκευών, ενώ βρέθηκαν και άλλοι τρεις αλλοδαποί. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.