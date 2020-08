Σέρρες

“Σούφρωσαν” τσάντα με χιλιάδες ευρώ!

Ένας άντρας και μια γυναίκα στις Σέρρες έκλεψαν από κατάστημα μία τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ, ένα κόσμημα αξίας 250 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού και μίας ημεδαπής, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, χθες (7 Αυγούστου 2020) το βράδυ ενεργώντας από κοινού, μπήκαν σε κατάστημα ημεδαπής στις Σέρρες, από όπου αφαίρεσαν μία τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ, ένα κόσμημα αξίας 250 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σερρών, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του άνδρα, που χρησιμοποίησαν ως μέσο διαφυγής.

