Λακωνία

Μεγάλη πυρκαγιά στο Σκουτάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα, έσπευσαν στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε το Σάββατο στην Ανατολική Μάνη.

Ειδικότερα η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σκουτάρι, όπου έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες μάλιστα ενισχύθηκαν για να αντιμετωπιστεί η πύρινη λαίλαπα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 57 πυροσβέστες με 21 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Υπάρχει συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Μέχρι τη δύση του Ηλίου, ρίψεις νερού πραγματοποιούσαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, μεταβαίνει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ στην ανατολική Μάνη για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.