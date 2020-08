Ηράκλειο

Μπαράζ συλλήψεων στην Κρήτη

"Σαρώνει" την Κρήτη η ΕΛΑΣ. Τρεις συλλήψεις σε δύο διαφορετικούς νομούς σε λιγότερο από 24 ώρες.

Συνελήφθησαν, δύο Έλληνες για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο μετά από έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε. Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 30,1 γραμμαρίων, μικροποσότητα κοκαΐνης και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα τα οποία περιείχαν κάνναβη αναμεμειγμένη με καπνό. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.

Στο μεταξύ, χθες τα μεσάνυχτα συνελήφθη, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών.

Σε έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης. Επίσης, δύο Έλληνες συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου διότι σε έλεγχο των αρχών βρέθηκε να κατέχουν από κοινού και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο τύπου στυλό και τρία φυσίγγια. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου.