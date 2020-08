Βοιωτία

Πυρκαγιά κοντά στο Μαυρομμάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η αντίδραση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυρομμάτι, του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχάνημα έργου.

Μέχρι τη δύση του Ηλίου πραγματοποιούσε ρίψεις νερού και ένα ελικόπτερο.