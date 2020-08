Εύβοια

“Θάλεια” - Εύβοια: η καταστροφή μέσα από φωτογραφίες

Τρεις νεκρούς μετρά η Εύβοια από τη φονική κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές. Εικόνες απόλυτης καταστροφής και απόγνωσης.

Εφιαλτικές ώρες ζουν οι κάτοικοι της Εύβοιας μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Θάλεια" που άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις φωτογραφίες από την περιοχή που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου: