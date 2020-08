Εύβοια

“Θάλεια” - Εύβοια: σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και νοσοκομεία

Tο ΕΚΑΒ της περιοχής έχει ενισχυθεί προληπτικά με ασθενοφόρα από τη Θήβα και την Αθήνα. Σε επιφυλακή και τα νοσοκομεία της περιοχής.

Σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί το ΕΚΑΒ Ευβοίας, μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Θάλεια" από την περιοχή, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ηλικιωμένους και ένα βρέφος.

Παράλληλα, το ΕΚΑΒ της περιοχής έχει ενισχυθεί προληπτικά με ασθενοφόρα από τη Θήβα και την Αθήνα.

Σε επιφυλακή βρίσκεται παράλληλα το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης και το Κέντρο Υγείας Ψαχνών.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ και ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ βρίσκονται στην περιοχή, όπως και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, για εκτίμηση της κατάστασης και για τον συντονισμό της αντιμετώπισής της.