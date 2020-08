Ηράκλειο

Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσματα στον Δήμο Φαιστού - Η έκκληση του Δημάρχου

Ένα ζευγάρι και ο αντιδήμαρχος του Δήμου βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Σε συναγερμό βρίσκεται η Δημοτική Αρχή Φαιστού με φόντο τα τρία κρούσματα κορονοϊού που διαπιστώθηκαν στην περιοχή.



Πρόκειται για το ζευγάρι των ηλικιωμένων που βγήκαν θετικοί μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, αλλά κι έναν εκ των αντιδημάρχων του Δήμου. Η ηλικιωμένη γυναίκα, μεταφέρθηκε χθες στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται στην κλινική covid, ενώ ο σύζυγός της παραμένει στο χωριό, όπως και ο αντιδήμαρχος.

Στο τεστ βγήκε αρνητικός ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του στο ekriti υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ αλλά και την διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη. Ο κ. Νικολιδάκης θα ζητήσει να λειτουργήσει αύριο, με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό το Δημαρχείο στις Μοίρες, και πρόσθεσε ότι από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστά τα κρούσματα έγινε απολύμανση του δημαρχείου και των εξωτερικών χώρων.

“Κάνω έκκληση να προσέχουν όλοι πολύ όλοι οι δημότες. Η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των 3 συμπολιτών μας ξεκίνησε, ωστόσο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις συναθροίσεις. Η περιοχή μας ήταν “καθαρή” μέχρι τώρα, και πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία”, τόνισε ο κ. Νικολιδάκης.

