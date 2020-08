Εύβοια

Εύβοια: η “Θάλεια” έριξε 300 χιλιοστά βροχής σε οκτώ ώρες στη Στενή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αξιόλογη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα, σύμφωνα με το σύστημα «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν πολύ ισχυρά σε Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο σταθμό της Στενής Ευβοίας καταγράφηκαν 300 χιλιοστά βροχής σε μόλις οκτώ ώρες, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr έως το πρωί της Κυριακής, της πέμπτης και τελευταίας ημέρας της κακοκαιρίας «Θάλειας».

Από την αρχή των φαινομένων, αργά το βράδυ του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής, στη Σέττα Ευβοίας καταγράφηκαν 183 χιλιοστά, στην Αυλίδα 66 χιλιοστά και στο Θεολόγο Φθιώτιδας 83 χιλιοστά βροχής. Λόγω των διακοπών ρεύματος και των προβλημάτων στα δίκτυα επικοινωνίας, μετεωρολογικοί σταθμοί του ΕΑΑ-meteo στις πληγείσες περιοχές (πχ στα Ψαχνά Ευβοίας) τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Όταν γίνει η επαναφορά τους, θα υπάρξουν νεότερα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις στις περιοχές αυτές.

Αξιόλογη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στους τρείς ανωτέρω νομούς, σύμφωνα με το σύστημα «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η εντονότερη κεραυνική δραστηριότητα εντοπίστηκε στη ευρύτερη περιοχή Ψαχνών-Στενής-Νέας Αρτάκης Ευβοίας.