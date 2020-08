Εύβοια

ΔΕΔΔΗΕ για Εύβοια: Πυρετωδώς οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης

Ποιες περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τη θεομηνία που έπληξε την Εύβοια. Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για τις εργασίες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στην Εύβοια, επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας παράλληλα ότι αρκετές διακοπές ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκαν για προληπτικούς λόγους με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι η κινητοποίηση των συνεργείων του ήταν άμεση και συγκεκριμένα από το πρωί έχουν κινητοποιηθεί 8 συνεργεία, με συνολικό αριθμό τεχνικού προσωπικού που φθάνει περίπου τα 30 άτομα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο δίκτυο από τη νεροποντή.

Αυτή την ώρα, τα συνεργεία συνεχίζουν πυρετωδώς τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθούν, όσο το δυνατόν ταχύτερα, τα χωριά Θεολόγος, Γέροντας, Πούρνος, Σκούντερι, Μίστρος, Μαυρόπουλο, Πισσώνας και Βατώντας, καθώς και τμήματα στις περιοχές Βασιλικό, Αμάρυνθος, Ερέτρια, Βαθύ, Πολιτικά, Νεροτριβιά και Νέα Αρτάκη.