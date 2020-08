Εύβοια

“Θάλεια” - Εύβοια: Εντοπίστηκε η γυναίκα που αγνοείτο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας γυναίκας, η τύχη της οποία αγνοούνταν μετά τις φονικές πλημμύρες στην Εύβοια. Αγνοείται ακόμα ένας άνθρωπος.

Εντοπίστηκε ζωντανή και διασώθηκε με ελικόπτερο μια η μία εκ των δύο αγνοούμενων στην Εύβοια. Η γυναίκα, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, παρασύρθηκε από το ρεύμα του νερού καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σπίτι της στο Μπούρτζι, αλλά οι διασώστες την εντόπισαν προς την θάλασσα και την απομάκρυναν με ελικόπτερο.

Αγνοείται ακόμα ένας άνδρας που ήταν μαζί της και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ στην ίδια περιοχή βρέθηκαν και οι δύο από τους πέντε νεκρούς. Πρόκειται για ένα άνδρα και μια γυναίκα, 74 και 73 ετών αντίστοιχα.

Στις 658 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για εγκλωβισμένους και παροχές βοήθειας στην Εύβοια, ενώ 55 άτομα έχουν απομακρυνθεί συνολικά από τα σωστικά συνεργεία, από οικίες και σημεία που είχαν παγιδευτεί.

Οι ενέργειες των συνεργείων ολόκληρου του μηχανισμού, συνεχίζονται σε όλη την πλημμυρισμένη περιοχή, ενώ τις τελευταίες ώρες εντοπίζονται κυρίως στο Μπούρτζι, για τον εντοπισμό του τελευταίου ανθρώπου που αγνοείται.