Θεσσαλονίκη

“Θάλεια”: ισχυρή καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα στις μετακινήσεις, διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρικές οδούς και πτώσεις δέντρων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, κυρίως στην περιοχή της Περαίας. Λόγω του μεγάλου όγκου βρόχινων υδάτων έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Από τον δυνατό άνεμο που επικρατεί σημειώθηκε πτώση δύο δέντρων σε κοντινή απόσταση από την γέφυρα της Θέρμης. Λόγω της πτώσης διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο για την απομάκρυνση των δέντρων από το οδόστρωμα. Αστυνομικοί της Τροχαίας διοχετεύουν τη ροή των οχημάτων σε παράδρομο.

Την ίδια ώρα καταιγίδα πλήττει και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι πλημμύρισαν στο κέντρο της πόλης, κυρίως λόγω των βουλωμένων φρεατίων, ενώ με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση των αυτοκινήτων.

Η βροχή συνοδεύεται από συχνούς κεραυνούς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί 10 κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα πυροσβέστες απομακρύνουν δέντρο που έπεσε στον δρόμο της περιοχής Ελαιώνες, παραπλεύρως της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης.