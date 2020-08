Κυκλάδες

Σύρος: Φωτιά σε θαλαμηγό στις εγκαταστάσεις ναυπηγείου (βίντεο)

“Στάχτη” έγινε το πολυτελές σκάφος, παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο ναυπηγείο του Ταρσανά, στην Ερμούπολη, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, ξέσπασε φωτιά σε μεγάλη θαλαμηγό εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου. Η θαλαμηγός βρισκόταν σε φάση επισκευής και έγινε στάχτη μέσα σε λίγη ώρα. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στο χώρο.

Στην περιοχή έφτασε αμέσως σύσσωμη η δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από περίπου μία ώρα, κατακαίοντας το μεγαλύτερο τμήμα του σκάφους.

Η θαλαμηγός ήταν κατασχεμένη και είχε έρθει στη Σύρο παλαιότερα, από τη Μύκονο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα απέκτησε νέο ιδιοκτήτη και είχε ξεκινήσει η επισκευή της.