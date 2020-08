Χαλκιδική

Συναγερμός για φωτιά στη Χαλκιδική

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο...

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυρκαγιά στην περιοχή Λάκωμα της Χαλκιδικής, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και καίει ξερά χόρτα.

Όπως αναφέρει tweet της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο βρίσκονται 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων κι έξι οχήματα.