Δωδεκανήσα

Τραγικό δυστύχημα με απορριματοφόρο - Νεκρός 17χρονος

Νεαρός βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από τις ρόδες του απορριματοφόρου. Σε σοκ ο οδηγός και οι εργάτες.

Φριχτό θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Γηροκομείο της Κω στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα aegeanews.gr, δίκυκλο που οδηγούσε 17χρονος κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του απορριμματοφόρου στη στροφή του δρόμου, με συνέπεια ο νεαρός να βρει τραγικό θάνατο, ενώ σε κατάσταση σοκ ήταν ο οδηγός και οι εργάτες του απορριμματοφόρου.

Το δίκυκλο κατευθυνόταν προς την πόλη, ενώ το απορριμματοφόρο ανέβαινε προς την περιοχή του Γηροκομείου, όπου όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο είναι στενός και αρκετά επικίνδυνος.