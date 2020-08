Χανιά

Θρίλερ με την πτώση νεαρού από τα βράχια παραλίας

Περιπετειώδης η επιχείρηση ανάσυρσης και διάσωσης του. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Σοβαρό ατύχημα συνέβη σε νεαρό στην παραλία Σειτάν Λιμάνια στο Ακρωτήρι των Χανίων, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχασε την ισορροπία του και έπεσε από βραχώδες σημείο της παραλίας και φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς και το λιμενικό που επιχείρησαν από κοινού για την ανάσυρσή του.

Ωστόσο, επειδή η περιοχή είναι δυσπρόσιτη από ξηράς, ο άτυχος νέος παρελήφθη από σκάφος ώστε να μεταφερθεί στο λιμάνι του Μαραθίου και από εκεί να τον παραλάβουν διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο προκειμένου να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο των Χανίων.