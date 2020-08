Λάρισα

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος λουόμενος

Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου.

Τελευταίο μπάνιο ήταν για έναν 73χρονο, αυτό που έκανε το πρωί της Τρίτης, στον Αγιόκαμπο της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το larissanet.gr, το άψυχο σώμα του 73χρονου εντοπίστηκε από λουόμενους να επιπλέει κοντά στο λιμάνι.

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση και οι πολίτες έβγαλαν στην παραλία τον άνδρα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Συνάμα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο από το Ιατρείο Σωτηρίτσας, με τον γιατρό να κάνει προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Δυστυχώς, όμως, ο 73χρονος είχε καταλήξει. Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγιάς, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να καταδειχθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.