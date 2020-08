Καβάλα

Φωτιά στο Παγγαίο Όρος

Στο σημείο έπευσαν ισχυρές δυνάμεις τις Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε στο Παγγαίο Όρος τα ξημερώματα της Τρίτης, σε δύσβατη περιοχή πάνω από την Πρώτη Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε ύψος 1.500 περίπου μέτρων.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, με τη βοήθεια τμήματος πεζοπόρων από τη Θεσσαλονίκη, όπως και της εναέριας βοήθειας ελικοπτέρου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για την ιστορική Ιερά Μονή Αναλήψεως Πρώτης και η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

Πηγή: kavalapost.gr