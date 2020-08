Δωδεκανήσα

Θαλαμηγός επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού στη Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θαλαμηγός κινήθηκε προς τις τουρκικές ακτές και εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα συνοδευόμενη από δύο τουρκικές ακταιωρούς, οι οποίες είχαν καταφθάσει στην περιοχή.

Καταδίωξη ύποπτου σκάφους σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ρόδο από σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια περιπολίας του, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των δυτικών ακτών της Ρόδου, θαλαμηγό σκάφος λευκού χρώματος να κινείται ύποπτα πλησίον των ακτών χωρίς αναμμένους φανούς ναυσιπλοΐας.

Μετά από συνεχή χρήση ηχητικών/φωτιστικών σημάτων από το πλήρωμα του σκάφους προς τη θαλαμηγό προκειμένου αυτή να σταματήσει προς έλεγχο, ο κυβερνήτης της δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, εκτελώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς και επιχειρώντας να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ακολούθησαν βολές σε ασφαλείς τομείς, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, προκειμένου το ανωτέρω σκάφος να ακινητοποιηθεί προς έλεγχο. Μετά από καταδίωξη, η θαλαμηγός κινήθηκε προς τις τουρκικές ακτές και εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα συνοδευόμενη από δύο τουρκικές ακταιωρούς, οι οποίες είχαν καταφθάσει στην περιοχή.