Έβρος

Φωτιά στο Σουφλί

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από ενημέρωση για φωτιά σε δάσος στο Σουφλί.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε, από άγνωστη αιτία, σε δασική έκταση στο Σουφλί του Έβρου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 33 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.