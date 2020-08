Ηράκλειο

Βανδαλισμός εκκλησίας: Ιερόσυλοι έβαλαν φωτιά στην Αγία Τράπεζα (εικόνες)

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από το εσωτερικό του Ιερού Ναού.

Στο “στόχαστρο” ιερόσυλων βρέθηκε το εκκλησάκι της Παναγίας της Ρόκας, στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, όπου άγνωστοι εισέβαλαν -πιθανόν την Κυριακή- και του έβαλαν φωτιά, μετατρέποντας το μεγαλύτερο μέρος του σε στάχτη.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, με το περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη κάτοικος του χωριού, όταν μετέβη στον ναό για να προσευχηθεί. Σύμφωνα με την μαρτυρία της, η μυρωδιά του καμένου ήταν έντονη, ενώ υπήρχαν λάδια παντού γύρω από το ιερό. Στο σημείο κλήθηκαν η Πυροσβεστική αλλά και η Αστυνομία ώστε να ερευνήσει τον χώρο και να συλλέξει στοιχεία. Άμεσα ειδοποιήθηκαν και οι δύο ιερείς της ενορίας.

Σημειώνεται, πως δεν υπάρχουν μάρτυρες του περιστατικού, παρόλο που το εκκλησάκι δεν είναι απομακρυσμένο από το χωριό του Προφήτη Ηλία και σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, πιθανολογείται πως ο βανδαλισμός συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το ιστορικό εκκλησάκι, που βρίσκεται κάτω από το Παλάτι του Νικηφόρου Φωκά, είναι εύκολα προσβάσιμο, καθώς δεν κλειδώνεται προκειμένου οι πιστοί να μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα στον χώρο.

Αξιοθαύμαστο, ωστόσο, είναι πώς ενώ όλα έγιναν στάχτη, οι δύο εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι οποίες ήταν τοποθετημένες πάνω στην Αγία Τράπεζα, έμειναν άθικτες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρχαν χρήματα στο παγκάρι, καθώς σκόπιμα δεν τα αφήνουν εκεί προκειμένου ο ιερός αυτός χώρος να μην γίνεται “στόχος” επιτήδειων.