Χανιά

Φωτιά στα Χανιά

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από γης και αέρος

Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική των Χανίων, μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς, το μεσημέρι της Τετάρτης, σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Πελεκάνου του δήμου Κανδάνου Σελίνου Χανίων.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο, 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Την Πυροσβεστική, συνδράμουν και δυνάμεις Ο.Τ.Α.